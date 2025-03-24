Batman'da kaçakçılık operasyonunda 11 kişi hakkında adli işlem yapıldı
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 11 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 11 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uygulama noktasında durdurulan 4 araçta arama yapıldı.
Aramalarda, gümrük kaçağı 1192 paket sigara, 2 elektronik sigara ve 4 elektrikli ocak ele geçirildi.
Olayla ilgili 11 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
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