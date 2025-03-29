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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak'tan Ramazan Bayramı mesajı

        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 16:20 Güncelleme: 29.03.2025 - 16:20
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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak'tan Ramazan Bayramı mesajı
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        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaymakam İmrak, mesajında, insanları bir araya getiren, kardeşlik bağlarını güçlendiren ve kırgınlıkları ortadan kaldıran Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberlik duygularının yoğun şekilde yaşandığı ramazan ayını uğurlamanın hüznünü taşıdıklarını ifade eden İmrak, şunları kaydetti:

        "Mübarek ramazan ayı boyunca hem bedenimizi hem de ruhumuzu, yerine getirdiğimiz dini vecibeler ile zirveye taşımanın gayreti içerisinde olduk. Bunun yanında sosyal sorumluluk ve dayanışma bilinciyle yardıma ve desteğe muhtaç insanlara şefkat elimizi ulaştırmaya çalıştık. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramı'nın ülkemize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum. Başta şehit ailelerimiz ve gazilerimiz olmak üzere bütün Hasankeyfli vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum. Nice mutlu ve sağlıklı bayramlara hep birlikte ulaşmayı temenni ediyorum."

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