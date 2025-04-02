Batman'da otomobil şarampole devrildi, 1'i ağır 5 kişi yaralandı
Batman'ın Kozluk ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Batman'ın Kozluk ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
F.T'nin (29) kullandığı 34 KGL 693 plakalı otomobil, Ağaçlık Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile A.T. (61), A.T. (31), C.T. (53) ve S.T. (32) yaralandı.
Ağır yaralanan sürücü F.T. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, diğerleri ise Kozluk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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