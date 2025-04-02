Batman'da refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
–Batman'da refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
–Batman'da refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
R.B'nin (36) kullandığı 34 GYK 831 plakalı otomobil, Urganlı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü ile araçtaki H.S, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.
Yaralılar ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
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