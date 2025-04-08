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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak'tan Polis Haftası mesajı

        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 14:17 Güncelleme: 08.04.2025 - 14:17
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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak'tan Polis Haftası mesajı
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        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        İmrak, mesajında, Türk polisinin 180 yıllık köklü bir geçmişe ve geleneğe sahip olduğunu belirtti.

        Türk polisinin çağdaş görev anlayışı ile toplumun güvenlik hizmetlerini başarıyla yürüttüğünü ifade eden İmrak, şunları kaydetti:

        "Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için gösterdiği üstün çalışma azmi, gayret ve fedakarlık, her türlü takdirin üstündedir. Tüm emniyet mensuplarının Polis Haftası'nı kutluyor, görevini yerine getirirken şehit olan polislerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Görevleri başındaki polislerimize ve gazilerimize sevdikleri ile birlikte sağlıklı, mutlu ve başarılı nice yıllar temenni ediyorum."

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