Batman Belediyesince kentte su kesintisine neden olan arıza giderildi

Batman Belediyesi tarafından, 10 mahalleyi etkileyen su borusu hattında meydana gelen arıza giderildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaşanabilecek su kesintilerinin çözüme kavuşturulması için hidrolik vana sistemi hayata geçiriliyor.

Batman Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri 10 mahalleyi besleyen 12 bin 100 metre uzunluğundaki su şebeke hattında kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler belirli noktalara monte ettikleri vantuz ve hidrolik vanalar sayesinde arızaları minimum seviyeye çekmeyi hedefliyor.

Yeraltı boru hatlarındaki arızalara karşı hidrolik vana sistemini devreye alan ekipler, kesintilerin daha kısa süreli yaşanmasını sağlıyor.

Hidrolik vana sistemi sayesinde vatandaşların bundan sonra su kesintilerini hissetmeyeceği belirtildi.

Huzur, Yeşiltepe, Karşıyaka, Hürriyet, Seyitler, Petrolkent, Kuyubaşı TOKİ, Yenişehir ve Kardelen mahallelerini etkileyen su kesintisi sorununun köklü bir şekilde çözüldüğünü belirten yetkililer Batman Belediyesinin 7 gün 24 saat esasına göre çalıştığını ve olası arızalara anında müdahale ettiğini kaydetti.