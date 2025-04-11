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        Batman'da kadınlara ücretsiz sağlık danışmanlığı hizmeti

        Batman Belediyesi tarafından kadınlara ücretsiz sağlık danışmanlığı hizmeti sunuluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 14:10 Güncelleme: 11.04.2025 - 14:10
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        Batman'da kadınlara ücretsiz sağlık danışmanlığı hizmeti
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        Batman Belediyesi tarafından kadınlara ücretsiz sağlık danışmanlığı hizmeti sunuluyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri ile Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince Bilgi ve Mesleki Eğitim Kurslarında (BİLMEK) eğitim gören kursiyer ve personele danışmanlık hizmeti veriliyor.

        Her gün 10 kadına yaklaşık iki hafta boyunca sağlık hizmeti sunulacak.

        Bu kapsamda, 40-69 yaş arası kadınlara yönelik mamografi ile meme kanseri taraması, 30-65 yaş arası kadınlara yönelik kanseri taraması ve 50-70 yaş arası kadın ve erkeklere 2 yılda bir kalın bağırsak kanseri taraması yapılacak.

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