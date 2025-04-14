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        Batman'da öğrenciler kursta model uçak eğitimi görüyor

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde açılan Model Uçak (ATA) Yapımı Kursu'na katılan ortaokul öğrencileri, uçak yapımını öğreniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 16:46 Güncelleme: 14.04.2025 - 17:02
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        Batman'da öğrenciler kursta model uçak eğitimi görüyor
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        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde açılan Model Uçak (ATA) Yapımı Kursu'na katılan ortaokul öğrencileri, uçak yapımını öğreniyor.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde, ortaokul öğrencilerine yönelik model uçak yapımı, uçakların uçuş prensipleri, uçakların temel parçaları ve yapılacak model uçakları uçurabilme becerisi kazandırmak amacıyla 4 hafta sürecek kurs açıldı.

        Kursu tamamlayan öğrencilere sertifika ve madalya verilecek.

        Kurs eğitmeni Osman Kılıç, AA muhabirine, 4 haftalık kursu 23 Nisan öncesi tamamlayıp öğrencilerle model uçak şenliği yapmayı planladıklarını söyledi.

        Öğrencilerin kursta model uçağın yapımını ve uçurulması prensiplerini öğrenerek gerçek uçağın birebir modelini yaptıklarını belirten Kılıç, şunları kaydetti:

        "Amacımız, bölge gençlerine gerçek uçağın ne şekilde uçtuğunu gösterip ileride kendilerinin uçak mühendisi ve pilot olmalarını, uçak inşa ve tasarımında çalışmalarını, vizyon sahibi olmalarını sağlamaktır. Ayrıca Türk Hava Kurumunun yıl sonunda düzenleyeceği Türkiye şampiyonasına katılıp orada öğrencilerimizin sporcu olarak yarışmalarını da istiyoruz."

        Kursa katılan öğrencilerden Rojhat Aslan da kursta keyifli zaman geçirdiğini ifade etti.

        Aslan, "Hedefim pilot olmak. Uçak yapmayı öğrenmem hedefimle de uyumlu. Hocamıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Zeynep Kavak da okulda verilen bilgilendirme semineri sayesinde kurstan haberdar olduğunu dile getirdi.

        Kursa uçaklarla ilgili olmasından dolayı katılım sağladığını aktaran Kavak, şöyle devam etti:

        "Burada model uçak yapımını öğreniyoruz. Kurs sayesinde yardımlaşma ve paylaşım becerilerimiz de artıyor. Model uçak yapmayı öğrendiğimiz için bunun gelecekte bize avantaj sağlayacağını da düşünüyorum."

        Öte yandan, sertifika almaya hak kazanan öğrencilerle kurs kapsamında ilçede model uçak şenliği yapılması planlanıyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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