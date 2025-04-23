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        Batman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesinin kaba inşaatı tamamlandı

        Batman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinin kaba inşaatı tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 09:26 Güncelleme: 23.04.2025 - 09:26
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        Batman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesinin kaba inşaatı tamamlandı
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        Batman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinin kaba inşaatı tamamlandı.

        Batman Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ve Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, hastane inşaat alanında incelemelerde bulundu.

        Vali Canalp, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Batman'ın sağlık altyapısının güçlendirilmesi adına önemli projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

        Sağlık projeleri kapsamında Batman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinin kaba inşaatının tamamlandığı belirten Canalp, hastanenin en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını kaydetti.

        Milletvekili Nasıroğlu da altyapıdan sağlığa, eğitimden ulaşıma kadar her alanda yatırımların kararlılıkla sürdüğünü aktardı.

        Diş Hekimliği Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi, 26 bin metrekarelik alanda inşa ediliyor. 4 bin 50 metrekarelik kapalı oturum alanına sahip olan hastanede 84 ünite, 7 laboratuvar, 4 derslik, 70 ofis, 189 kişilik konferans salonu ve 169 araçlık otopark yer alacak.

        Hastanenin, önümüzdeki yıl hizmete açılması planlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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