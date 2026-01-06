Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

        Batman'da "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 14:24 Güncelleme: 06.01.2026 - 14:31
        Batman'da "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı
        Batman'da "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

        Vali Ekrem Canalp başkanlığında İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ekrem Doğan'ın katılımıyla Valilikte "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Canalp, 2025 Aralık ayında, 2024 Aralık ayına göre toplam asayiş olaylarında yüzde 16'lık bir azalma yaşandığını söyledi.

        Olay sayısının 1058'den 890'a düştüğünü ve asayiş olaylarının yüzde 99'unun aydınlatıldığını belirten Canalp, "2025'te bir önceki yıla göre toplam asayiş olaylarındaki azalma ise yüzde 10'dur. Olay sayısı 12 bin 943'ten 11 bin 610'a düşmüştür. Toplamda yine yüzde 99 oranında olaylar aydınlatılmıştır." dedi.

        Canalp, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında 2025 yılı Aralık ayında 777, 12 aylık dönemde de 8 bin 38 kişinin yakalandığını kaydederek, son 3,5 yılda 19 bin 950 kişinin yakalanıp, adli mercilere ve cezaevine teslim edildiğini aktardı.

        Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında geçen ay 65 adli işlem yapıldığını, 66 kişi hakkında işlem gerçekleştirildiğini ve 3 kişinin tutuklandığını aktaran Canalp, şöyle devam etti:

        "Narkotik suçlarla mücadele kapsamında Aralık'ta toplam 229 adli işlem yapılmış, bu işlemler kapsamında 243 kişi hakkında adli işlem uygulanmış ve 11 kişi tutuklanmıştır. Son 3,5 yılda yakalanan uyuşturucu miktarı ise 2 ton 232 kilograma ulaşmıştır."

        Canalp, geçen ay siber suçlarla mücadelede toplam 90 olay meydana geldiğini ve 12 kişinin tutuklandığını kaydetti.

        Kentte etkili olan kar yağışı sonrası yapılan çalışmaları da değinen Canalp, şu ifadeleri kullandı:

        "Kar yağışının başlamasından önce gerekli tedbirler kurumlar bazında alınmış, kriz masası ve kriz yönetim merkezi AFAD binası bünyesinde faaliyete geçirilmiştir. Kar yağışının başlamasıyla 434 araç ve 1731 personelle sahada karla mücadele çalışmaları yürütülmüştür."

        Canalp, karla mücadele çalışmaları kapsamında il merkezi, ilçe merkezleri, köy ve mezra yolları dahil ilde toplam 7 bin 170 kilometre yolun kardan temizlendiğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

