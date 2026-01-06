Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da midesinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

        Batman'da midesinde 472 gram metamfetamin bulunan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 12:23 Güncelleme: 06.01.2026 - 12:23
        Batman'da midesinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
        Batman'da midesinde 472 gram metamfetamin bulunan şüpheli tutuklandı.

        Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent girişinde durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı.

        Ekipler, şüpheli hareketlerde bulunan yabancı uyruklu kişiyi gözaltına aldı.

        Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çekilen röntgende şüphelinin midesinde çok sayıda yabancı madde tespit edildi.

        Yapılan tıbbi müdahaleyle şüphelinin midesinden 64 parça halinde 472 gram metamfetamin çıkarıldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

