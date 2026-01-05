Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'ın iki ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

        Batman'ın Kozluk ve Sason ilçelerinde yoğun don ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.​​​​​​​

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 21:51 Güncelleme: 05.01.2026 - 21:51
        Batman'ın iki ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
        Batman'ın Kozluk ve Sason ilçelerinde yoğun don ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.​​​​​​​

        Kozluk ve Sason kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, ilçelerin genelinde etkili olan yoğun don ve buzlanma nedeniyle salı günü taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

