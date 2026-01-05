Batman'ın iki ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Kozluk ve Sason kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, ilçelerin genelinde etkili olan yoğun don ve buzlanma nedeniyle salı günü taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Batman'ın Kozluk ve Sason ilçelerinde yoğun don ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.