Batman Valisi Canalp AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Batman Valisi Ekrem Canalp, Anadolu Ajansı'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Canalp, Lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açılık" kategorisinde Ali Jadallah’ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu" fotoğrafına oy veren Canalp, "Portre" kategorisinde Şebnem Çoşkun'un "Sarmanla sarılan" karesini seçti.

"Haber" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'nın "Mavi vatanımız" başlıklı fotoğrafını tercih eden Canalp, "Günlük Hayat" kategorisinde Ömer Taha Çetin'in "Ay seferi", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Umut Karahasanoğlu'nun "Yurdumuz yıldızlar" ve "Spor" kategorisinde de Orhan Çiçek'in "Zirvenin sahibi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.