        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman Valisi Canalp AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

        Batman Valisi Ekrem Canalp, Anadolu Ajansı'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 13:36 Güncelleme: 06.01.2026 - 13:36
        Batman Valisi Canalp AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
        Batman Valisi Ekrem Canalp, Anadolu Ajansı'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

        Canalp, Lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

        "Gazze: Açılık" kategorisinde Ali Jadallah’ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu" fotoğrafına oy veren Canalp, "Portre" kategorisinde Şebnem Çoşkun'un "Sarmanla sarılan" karesini seçti.

        "Haber" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'nın "Mavi vatanımız" başlıklı fotoğrafını tercih eden Canalp, "Günlük Hayat" kategorisinde Ömer Taha Çetin'in "Ay seferi", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Umut Karahasanoğlu'nun "Yurdumuz yıldızlar" ve "Spor" kategorisinde de Orhan Çiçek'in "Zirvenin sahibi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

        AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

        Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

        Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

