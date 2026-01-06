Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da çeşitli suçlardan aranan 23 kişi yakalandı

        Batman'da düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 23 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 13:17 Güncelleme: 06.01.2026 - 13:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da çeşitli suçlardan aranan 23 kişi yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Batman'da düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 23 kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca 15-31 Aralık 2025'te nitelikli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda çeşitli suçlardan aranan 23 kişi ekiplerce yakalandı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        En çok başvuru İstanbul'dan
        En çok başvuru İstanbul'dan
        MİT, "Arabistanlı Lawrence" belgesini paylaştı!
        MİT, "Arabistanlı Lawrence" belgesini paylaştı!
        Ver Mert'i, al Cengiz'i!
        Ver Mert'i, al Cengiz'i!
        Efsane valinin yadigârıydı... 45 yıl sonra oğlu sahip çıktı!
        Efsane valinin yadigârıydı... 45 yıl sonra oğlu sahip çıktı!
        "Galatasaray pilini doldurmuş!"
        "Galatasaray pilini doldurmuş!"
        Bahçeli'den Maduro mesajları: ABD'nin yaptığı haydutluk
        Bahçeli'den Maduro mesajları: ABD'nin yaptığı haydutluk
        Zoru seviyorsanız bu bulmacalar tam sizlik!
        Zoru seviyorsanız bu bulmacalar tam sizlik!
        Trump'ın Venezuela hamlesi enerji hisselerini uçurdu
        Trump'ın Venezuela hamlesi enerji hisselerini uçurdu
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        İran'da neler oluyor?
        İran'da neler oluyor?
        Sağlık umudumuz uzayda 
        Sağlık umudumuz uzayda 
        Utandıran teklif
        Utandıran teklif
        Ederson için görüşmeler başladı!
        Ederson için görüşmeler başladı!
        GTA 6 ve çok daha fazlası geliyor!
        GTA 6 ve çok daha fazlası geliyor!
        Kapalıçarşı'da 4'üncü dalga operasyon
        Kapalıçarşı'da 4'üncü dalga operasyon
        İşte Tedesco'nun Süper Kupa 11'i!
        İşte Tedesco'nun Süper Kupa 11'i!
        Ayşegül 8. sınıfa gidiyordu... Üç kişinin katili tutuklandı!
        Ayşegül 8. sınıfa gidiyordu... Üç kişinin katili tutuklandı!
        Kolombiya Devlet Başkanı: ABD gelirse "yeniden silaha sarılırım"
        Kolombiya Devlet Başkanı: ABD gelirse "yeniden silaha sarılırım"
        Bahis paralarıyla müzik manipülasyonu!
        Bahis paralarıyla müzik manipülasyonu!

        Benzer Haberler

        Batman'da 5 araçlı zincirleme kaza
        Batman'da 5 araçlı zincirleme kaza
        Batman'da midesinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
        Batman'da midesinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
        Yolcunun midesinden 472 gram metamfetamin çıktı
        Yolcunun midesinden 472 gram metamfetamin çıktı
        Batman'da yabancı uyruklu bir şahsın midesinden 64 parça uyuşturucu çıktı
        Batman'da yabancı uyruklu bir şahsın midesinden 64 parça uyuşturucu çıktı
        Batman'ın iki ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
        Batman'ın iki ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
        Kozluk'ta taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
        Kozluk'ta taşımalı eğitime 1 gün ara verildi