Batman'da çeşitli suçlardan aranan 23 kişi yakalandı
Batman'da düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 23 kişi yakalandı.
Batman'da düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 23 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca 15-31 Aralık 2025'te nitelikli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda çeşitli suçlardan aranan 23 kişi ekiplerce yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.