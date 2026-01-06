Batman Belediyesinin 2026 bütçesi 12 milyar 300 milyon lira oldu

BATMAN-Batman Belediyesi, 2026 mali yılı bütçesinin 12 milyar 300 milyon lira olduğunu bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentteki ulaşım, altyapı, çevre ve sosyal ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak hazırlanan bütçeyle kentteki yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Bu yılın bütçe kalemleri arasında ulaşım altyapısı, yeşil alanlar, kanalizasyon hatları ve içme suyu şebekesi yatırımları ile mal ve hizmet alımları, sosyal yardımlar, elektrik, akaryakıt ve personel SGK primleri de yer alıyor.

Ayrıca, "sosyal belediyecilik" anlayışı çerçevesinde, ücretsiz ekmek dağıtımı, taziye yemekleri, glutensiz gıda hizmetleri ile ayni ve nakdi yardımlar gibi projelere de bütçeden kaynak ayrılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, bütçenin kentin stratejik ve ulaşım master planına tam uyumlu hazırlandığını belirtti.

Yatırımların şehre katkı sağlayacağını vurgulayan Canalp, 12 milyar 300 milyon liralık bütçenin kente ve belediyeye hayırlı olmasını diledi.