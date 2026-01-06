Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman Belediyesinin 2026 bütçesi 12 milyar 300 milyon lira oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 15:59 Güncelleme: 06.01.2026 - 15:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman Belediyesinin 2026 bütçesi 12 milyar 300 milyon lira oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BATMAN-Batman Belediyesi, 2026 mali yılı bütçesinin 12 milyar 300 milyon lira olduğunu bildirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentteki ulaşım, altyapı, çevre ve sosyal ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak hazırlanan bütçeyle kentteki yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor.

        Bu yılın bütçe kalemleri arasında ulaşım altyapısı, yeşil alanlar, kanalizasyon hatları ve içme suyu şebekesi yatırımları ile mal ve hizmet alımları, sosyal yardımlar, elektrik, akaryakıt ve personel SGK primleri de yer alıyor.

        Ayrıca, "sosyal belediyecilik" anlayışı çerçevesinde, ücretsiz ekmek dağıtımı, taziye yemekleri, glutensiz gıda hizmetleri ile ayni ve nakdi yardımlar gibi projelere de bütçeden kaynak ayrılacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, bütçenin kentin stratejik ve ulaşım master planına tam uyumlu hazırlandığını belirtti.

        Yatırımların şehre katkı sağlayacağını vurgulayan Canalp, 12 milyar 300 milyon liralık bütçenin kente ve belediyeye hayırlı olmasını diledi.

        Canalp, şu ifadeleri kullandı:

        "Bu bütçe şehrimizin her alanına dokunan projeleri kapsamaktadır. Ulaşım altyapısından sosyal yardımlara kadar geniş bir yelpazede Batman'ı daha yaşanabilir, güçlü ve geleceğe hazır bir şehir haline getireceğiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Genç istihdamına 445 milyarlık destek
        Genç istihdamına 445 milyarlık destek
        İlk eşi dövdü... İkincisi öldürdü! Trajediyle biten hayat!
        İlk eşi dövdü... İkincisi öldürdü! Trajediyle biten hayat!
        Avrupa'dan ortak 'Grönland' açıklaması
        Avrupa'dan ortak 'Grönland' açıklaması
        Fenerbahçe, Guendouzi transferinde gaza bastı!
        Fenerbahçe, Guendouzi transferinde gaza bastı!
        Yine boşanamadı
        Yine boşanamadı
        Çocuklara sosyal medya yasağı geliyor
        Çocuklara sosyal medya yasağı geliyor
        "Galatasaray pilini doldurmuş!"
        "Galatasaray pilini doldurmuş!"
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        Zoru seviyorsanız bu bulmacalar tam sizlik!
        Zoru seviyorsanız bu bulmacalar tam sizlik!
        Efsane valinin yadigârıydı... 45 yıl sonra oğlu sahip çıktı!
        Efsane valinin yadigârıydı... 45 yıl sonra oğlu sahip çıktı!
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        Ver Mert'i, al Cengiz'i!
        Ver Mert'i, al Cengiz'i!
        Bahçeli'den Maduro mesajları: ABD'nin yaptığı haydutluk
        Bahçeli'den Maduro mesajları: ABD'nin yaptığı haydutluk
        Ederson için görüşmeler başladı!
        Ederson için görüşmeler başladı!
        Utandıran teklif
        Utandıran teklif
        En çok başvuru İstanbul'dan
        En çok başvuru İstanbul'dan
        İran'da neler oluyor?
        İran'da neler oluyor?
        İşte Tedesco'nun Süper Kupa 11'i!
        İşte Tedesco'nun Süper Kupa 11'i!
        Sağlık umudumuz uzayda 
        Sağlık umudumuz uzayda 
        Bahis paralarıyla müzik manipülasyonu!
        Bahis paralarıyla müzik manipülasyonu!

        Benzer Haberler

        Batman'da aşırı yük elektrik panosunu yaktı
        Batman'da aşırı yük elektrik panosunu yaktı
        Batman'da "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı
        Batman'da "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı
        Batman Valisi Canalp AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
        Batman Valisi Canalp AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
        Batman'da çeşitli suçlardan aranan 23 kişi yakalandı
        Batman'da çeşitli suçlardan aranan 23 kişi yakalandı
        Batman'da 5 araçlı zincirleme kaza
        Batman'da 5 araçlı zincirleme kaza
        Batman'da midesinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
        Batman'da midesinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı