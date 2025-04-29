Batman'da ibadethanelerde temizlik çalışması yürütüldü
Batman Belediyesi, cami, mescit ve Kur'an kurslarında temizlik çalışması yürütüldü.
Batman Belediyesi, cami, mescit ve Kur'an kurslarında temizlik çalışması yürütüldü.
Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ibadetlerini hijyenik ve ferah ortamlarda yerine getirebilmeleri amacıyla kent genelindeki ibadethanelerde halı temizliği çalışması yaptı.
Yürütülen çalışmalarda, 205 ibadethanede gül kokulu dezenfektan kullanılarak temizlik yapıldı.
Belediye yetkilileri, vatandaşların ibadetlerini huzur içinde gerçekleştirebilmesi için temizlik çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.
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