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        Batman'da ibadethanelerde temizlik çalışması yürütüldü

        Batman Belediyesi, cami, mescit ve Kur'an kurslarında temizlik çalışması yürütüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 14:48 Güncelleme: 29.04.2025 - 14:48
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        Batman'da ibadethanelerde temizlik çalışması yürütüldü
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        Batman Belediyesi, cami, mescit ve Kur'an kurslarında temizlik çalışması yürütüldü.

        Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ibadetlerini hijyenik ve ferah ortamlarda yerine getirebilmeleri amacıyla kent genelindeki ibadethanelerde halı temizliği çalışması yaptı.

        Yürütülen çalışmalarda, 205 ibadethanede gül kokulu dezenfektan kullanılarak temizlik yapıldı.

        Belediye yetkilileri, vatandaşların ibadetlerini huzur içinde gerçekleştirebilmesi için temizlik çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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