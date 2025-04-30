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        Batman'da sağlık çalışanlarından ters lale doğa yürüyüşü

        Batman'ın Sason ilçesinde sağlık çalışanları ters lale doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 12:58 Güncelleme: 30.04.2025 - 13:15
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        Batman'da sağlık çalışanlarından ters lale doğa yürüyüşü
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        Batman'ın Sason ilçesinde sağlık çalışanları ters lale doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

        Sağlık-Sen Batman Şubesi üyeleri, ilçenin Şıllek Bölgesi'nde ters lale doğa yürüyüşü etkinliği yaptı.

        Sağlık-Sen Batman Şubesi Başkanı İbrahim Halil Dursun, yaptığı açıklamada, 150 kişilik bir grupla etkinliği gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Katılımcıların bölgenin oksijen deposu dağlarında, koruma altındaki ters laleler eşliğinde yürüyüş yaptığını ifade eden Dursun, yürüyüşün katılımcıların hem fiziksel sağlıklarına katkı sağladığını hem de stres atmalarına büyük fayda sağladığını söyledi.

        Bölgedeki ters laleler ve doğa harikalarının bölge halkı ve tüm Türkiye tarafından mutlaka görülmesi gerektiğini dile getiren Dursun, "Bu tür etkinlikler sağlık ve sosyal hizmet çalışanları arasındaki dayanışma, duyarlılık ve doğa farkındalığını artırmaya yardımcı oluyor." ifadesini kullandı.

        Dursun, bu etkinliklerine benzer kültürel ve doğa gezilerinin devam edeceğini söyledi.

        Etkinliğe, AK Parti Sason İlçe Başkanı Abdullah Aydemir de katıldı.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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