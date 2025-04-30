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        Batman'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 13:26 Güncelleme: 30.04.2025 - 13:49
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        Batman'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şüphelinin kaçak sigara satışı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

        Şüphelinin ikametinde yapılan aramada 2 bin 640 paket bandrolsüz sigara, 57 elektronik sigara, 350 puro, 113 kilo nargile tütünü ve 60 paket halinde toplam 6 kilo tütün ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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