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        Batman'da 3 bin yıllık Erzen Antik Kenti'ndeki balıklı göl turizme kazandırılıyor

        İBRAHİM TOPRAK - Batman'ın Kozluk ilçesinde bulunan 3 bin yıllık Erzen Antik Kenti'nde yer alan balıklı göl, yürütülen çalışmalarla turizme kazandırılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 11:22 Güncelleme: 01.05.2025 - 11:22
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        Batman'da 3 bin yıllık Erzen Antik Kenti'ndeki balıklı göl turizme kazandırılıyor
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        İBRAHİM TOPRAK - Batman'ın Kozluk ilçesinde bulunan 3 bin yıllık Erzen Antik Kenti'nde yer alan balıklı göl, yürütülen çalışmalarla turizme kazandırılacak.

        Orta Çağ'da önemli yerleşim yerlerinden biri olan ve Dilmaçoğulları Beyliği ile Eyyubilerin uzun yıllar hüküm sürdüğü Erzen Antik Kenti'ndeki balıklı gölün turizme kazandırılması için Valilik öncülüğünde, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve Kozluk Kaymakamlığı koordinesinde 2024 yılının Aralık ayında başlatılan çalışmalarda sona yaklaşıldı.

        Bu kapsamda, göl alanı temizlendi, gölün çevresine yürüyüş yolu ve peyzaj alanları yapıldı, 10 dönüm alanda oluşturulan mesire alanına çardaklar konuldu.

        Doğal kaynak suyuna sahip gölün koruma altına alındığı bölgede, balıkların zarar görmemesi için çalışmalar titizlikle yürütüldü.

        Garzan Çayı kenarında bulunan balıklı gölde çalışmalarda gelinen aşama yüzde 95'e ulaşırken, çalışmaların mayıs ayında tamamlanarak gölün turistlerin ziyaretine açılması planlanıyor.

        - "Balıklı gölü tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz"

        Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör, AA muhabirine, Batman'ın kadim bir tarihe, medeniyete ve coğrafyaya sahip olduğunu söyledi.

        Bu kadim medeniyet içerisinde Kozluk ilçesinin de önemli bir yer tuttuğuna işaret eden Güngör, "Kozluk yaklaşık 10 bin yıllık tarihe sahip. Bunun içerisinde Hallan Çemi Höyüğü, Malabadi Köprüsü, Mereto Dağı ve Erzen Antik Kenti de bulunuyor." dedi.

        Erzen Antik Kenti'nin yaklaşık 3 bin yıllık bir geçmişe sahip olduğunu dile getiren Güngör, antik kentteki tarihi ortaya çıkarabilmek için Batman Valisi Ekrem Canalp'in öncülüğünde Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ile bir proje başlattıklarını belirtti.

        Güngör, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan gerekli izinlerin alınmasıyla 2024 yılının Aralık ayında çalışmalara başladıklarını ifade ederek, "Bu doğrultuda balıklı gölü tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz. Yaklaşık 10 dönümlük arazide mesire alanı inşa ettik. Batman'da turizmin kapasitesini genişletmek istiyoruz. Bu noktada balıklı göl de bunun önemli bir ayağı olacak. Amacımız Hasankeyf'ten sonra ilçemize yeni bir turizm rotası kazandırmak." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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