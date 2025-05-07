Batman'da farklı suçlardan aranan zanlı tutuklandı

"Hırsızlık" ile "ruhsatsız ateşli silah ve mermi bulundurma" suçlarından arandığı tespit edilen M.B, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları M.B. hakkında arama kaydı olduğunu belirledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.