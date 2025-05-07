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        Batman'da farklı suçlardan aranan zanlı tutuklandı

        Batman'da farklı suçlardan aranan ve polis ekiplerince yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 19:42 Güncelleme: 07.05.2025 - 19:42
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        Batman'da farklı suçlardan aranan zanlı tutuklandı
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        Batman'da farklı suçlardan aranan ve polis ekiplerince yakalanan zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları M.B. hakkında arama kaydı olduğunu belirledi.

        "Hırsızlık" ile "ruhsatsız ateşli silah ve mermi bulundurma" suçlarından arandığı tespit edilen M.B, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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