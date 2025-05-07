Batman'da farklı suçlardan aranan zanlı tutuklandı
Batman'da farklı suçlardan aranan ve polis ekiplerince yakalanan zanlı tutuklandı.
Batman'da farklı suçlardan aranan ve polis ekiplerince yakalanan zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları M.B. hakkında arama kaydı olduğunu belirledi.
"Hırsızlık" ile "ruhsatsız ateşli silah ve mermi bulundurma" suçlarından arandığı tespit edilen M.B, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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