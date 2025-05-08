Batman Valisi Ekrem Canalp Sason'da köyleri ziyaret etti
Batman Valisi Ekrem Canalp, Sason ilçesinde köyleri ziyaret etti.
Batman Valisi Ekrem Canalp, Sason ilçesinde köyleri ziyaret etti.
İlçeye bağlı Derince, Kınalı, Turnalı ve Kilis köylerini ziyaret eden Canalp, yapımı devam eden çalışmaları inceledi, çalışmalar hakkında Kaymakam Furkan Başar'dan bilgi aldı.
Ziyaretlerde İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cafer Öz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdülkadir Özer ve ilgili kamu kurumlarının yetkilileri de yer aldı.
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