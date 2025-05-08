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        Batman Valisi Ekrem Canalp Sason'da köyleri ziyaret etti

        Batman Valisi Ekrem Canalp, Sason ilçesinde köyleri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 13:03 Güncelleme: 08.05.2025 - 13:21
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        Batman Valisi Ekrem Canalp Sason'da köyleri ziyaret etti
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        Batman Valisi Ekrem Canalp, Sason ilçesinde köyleri ziyaret etti.

        İlçeye bağlı Derince, Kınalı, Turnalı ve Kilis köylerini ziyaret eden Canalp, yapımı devam eden çalışmaları inceledi, çalışmalar hakkında Kaymakam Furkan Başar'dan bilgi aldı.

        Ziyaretlerde İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cafer Öz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdülkadir Özer ve ilgili kamu kurumlarının yetkilileri de yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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