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        Batman merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı

        Batman merkezli operasyonda, silahlı organize suç örgütü üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 12:53 Güncelleme: 11.05.2025 - 12:53
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        Batman merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı
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        Batman merkezli operasyonda, silahlı organize suç örgütü üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte farklı zamanlarda meydana gelen "nitelikli yağma", "gece vakti iş yeri ve araç kurşunlama" gibi 7 olayın aydınlatılması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda, zanlıların, suç örgütü kurarak suç örgütü üyesi kadınlar aracılığıyla mağdurları belirledikleri, yine örgüt üyesi kadınların belirlediği yer ve saatte belirtilen yere tanınmamak amacıyla kar maskesiyle giderek mağdurların ellerini ve ayaklarını kelepçeleyip silah zoruyla gece vakti onları kaçırıp gasbettikleri, bu kişilerin hesaplarındaki kripto paraları farklı kripto para hesaplarına gönderdikleri, aynı zanlıların kentte mağdur şahısların iş yeri ve araçlarını kurşunladıkları tespit edildi.

        Polis ekiplerinin 6 ay süren takibi ve çalışması sonucu Batman ile Ankara ve Sakarya'da düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe 9 zanlı tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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