Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman merkezli 12 ilde siber suçlarla mücadele kapsamında 11 zanlı tutuklandı

        Batman merkezli 12 ilde siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 44 şüpheliden 11'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 14:35 Güncelleme: 12.05.2025 - 14:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman merkezli 12 ilde siber suçlarla mücadele kapsamında 11 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Batman merkezli 12 ilde siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 44 şüpheliden 11'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, çocukların kullanıldığı müstehcen görüntüleri para karşılığı sattığı ve satın aldığı tespit edilen 44 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Batman, İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Şanlıurfa, Kocaeli, Düzce, Afyonkarahisar, Zonguldak, Bilecik ve Tekirdağ'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 44 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

        Çıkarıldıkları hakimlikçe 34 şüpheliden 11'i tutuklandı, 23'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan'dan Putin'in teklifine ilişkin açıklama
        Bakan Fidan'dan Putin'in teklifine ilişkin açıklama
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        PKK: Fesih kararı aldık!
        PKK: Fesih kararı aldık!
        Kadınıyla erkeğiyle surlar şehrinde 'Fesih halayı'
        Kadınıyla erkeğiyle surlar şehrinde 'Fesih halayı'
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Titizlikle takip edilecek
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Titizlikle takip edilecek
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor
        Wanda Nara'dan çiçek kıskançlığı
        Wanda Nara'dan çiçek kıskançlığı
        'Covid aşıları kalp krizini artırdı' iddiasına yanıt
        'Covid aşıları kalp krizini artırdı' iddiasına yanıt
        Trump, Körfez turuna çıkıyor
        Trump, Körfez turuna çıkıyor
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        ABD ile Çin arasında gümrük vergisi anlaşması
        ABD ile Çin arasında gümrük vergisi anlaşması
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        Bir ilk gerçekleşti
        Bir ilk gerçekleşti
        'Türkiye'ye özel model' yarışı
        'Türkiye'ye özel model' yarışı
        Her 3 kişiden birinin karaciğeri tehlikede olabilir!
        Her 3 kişiden birinin karaciğeri tehlikede olabilir!
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik

        Benzer Haberler

        Asansör boşluğuna düşen işçi, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
        Asansör boşluğuna düşen işçi, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
        Çocukların müstehcen görüntülerini alıp satan 11 şüpheliye tutuklama
        Çocukların müstehcen görüntülerini alıp satan 11 şüpheliye tutuklama
        Kalp krizinden hayatını kaybeden DEM Parti Batman İl Başkanı toprağa verild...
        Kalp krizinden hayatını kaybeden DEM Parti Batman İl Başkanı toprağa verild...
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Batman'da partisinin il başkanını...
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Batman'da partisinin il başkanını...
        Batman Belediyesinden "sinek ve sivrisinek artışı" şikayetlerine ilişkin aç...
        Batman Belediyesinden "sinek ve sivrisinek artışı" şikayetlerine ilişkin aç...
        Batman merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı
        Batman merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı