Batman'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Şüphelinin üst ve eşyalarında yapılan aramada, valizde saklanmış 2 kilo 500 gram skunk ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada batı illerinden kente otobüsle uyuşturucu getireceği belirlenen şüpheli yakalandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.