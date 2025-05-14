Batman'da kullanımı yasak olan 1000 metre misina ağ ele geçirildi

Batman'da kaçak balık avlamakta kullanılan 1000 metre misina ağ ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsünün çevresi, Oymataş köyü ve Kantar Köprüsü mevkilerinde denetim gerçekleştirildi.

Ekipler, kullanımı yasak olan 1000 metrelik misina balık ağının gerilerek avcılık yapıldığını tespit etti.

Yasak yöntemlerle balık avladığı belirlenen kişilere 83 bin lira idari para cezası uygulandı.

Açıklamada, 1 Nisan-1 Temmuz'da iç sularda her türlü balık avcılığının yasak olduğu, diğer dönemlerde ticari avcılık yapmak isteyenlerin ruhsat alması ve sportif amaçlı avcılık yapmak isteyenlerin de il veya ilçe tarım müdürlüklerinden izin belgesi alması gerektiği belirtildi.