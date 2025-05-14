Batman'da "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" etkinliği düzenlendi
Batman İl Sağlık Müdürlüğünce, toplum sağlığını desteklemek amacıyla yürütülen "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında, vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik etkinlik düzenlendi.
Batman İl Sağlık Müdürlüğünce, toplum sağlığını desteklemek amacıyla yürütülen "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında, vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik etkinlik düzenlendi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince Atatürk Parkı'nda kurulan stantta vatandaşların boy ve kilo ölçümleri yapılarak beden kitle indeksleri hesaplandı.
Elde edilen verilere göre, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması amacıyla vatandaşlar sağlık merkezlerine yönlendirildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.