Batman'da "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" etkinliği düzenlendi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince Atatürk Parkı'nda kurulan stantta vatandaşların boy ve kilo ölçümleri yapılarak beden kitle indeksleri hesaplandı.

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