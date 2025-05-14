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        Batman'da "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" etkinliği düzenlendi

        Batman İl Sağlık Müdürlüğünce, toplum sağlığını desteklemek amacıyla yürütülen "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında, vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 15:06 Güncelleme: 14.05.2025 - 15:06
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        Batman'da "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" etkinliği düzenlendi
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        Batman İl Sağlık Müdürlüğünce, toplum sağlığını desteklemek amacıyla yürütülen "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında, vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik etkinlik düzenlendi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince Atatürk Parkı'nda kurulan stantta vatandaşların boy ve kilo ölçümleri yapılarak beden kitle indeksleri hesaplandı.

        Elde edilen verilere göre, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması amacıyla vatandaşlar sağlık merkezlerine yönlendirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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