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        Batman'da sivil toplum kuruluşları Gazze yararına kermes düzenledi

        Batman İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde bazı sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Gazze yararına kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 13:02 Güncelleme: 17.05.2025 - 13:09
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        Batman'da sivil toplum kuruluşları Gazze yararına kermes düzenledi
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        Batman İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde bazı sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Gazze yararına kermes düzenlendi.

        Atatürk Parkı'nda kurulan stantta, yiyecek ve giysilerden oluşan ürünler satışa sunuldu.

        Batman İHH İl Başkan Yardımcısı Veysi Özgül, kermesten elde edilecek gelirin Gazze'ye bağışlanacağını belirtti.

        Gazze için farkındalık oluşturmayı ve maddi destek sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Özgül, şunları kaydetti:

        "Buraya gelen insanlara Gazze hakkında bilgi veriyoruz. Katılım oldukça güzel. İnsanlar hem manevi hem de maddi destek sağlıyor. Gazze'ye doğrudan gidemesek de bu şekilde katkıda bulunmaya çalışıyoruz."

        Özgül, kermesin yarın sona ereceğini ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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