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        Batman'da kavun ve karpuz tohumları toprakla buluşturuluyor

        Batman'ın Gercüş ilçesinde çiftçiler, kavun ve karpuz tohumlarını toprakla buluşturuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 12:06 Güncelleme: 18.05.2025 - 12:16
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        Batman'da kavun ve karpuz tohumları toprakla buluşturuluyor
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        Batman'ın Gercüş ilçesinde çiftçiler, kavun ve karpuz tohumlarını toprakla buluşturuyor.

        Bereketli Gercüş Ovası'nda çiftçiler, bu ayın ortasından itibaren karpuz ve kavun tohumlarını toprağa ekmeye başladı.

        Gercüş ilçesinin Yüceköy köyündeki üreticiler, verimli bir sezon geçirmek amacıyla sabahın erken saatlerinde gittikleri tarlalarında yoğun mesai harcıyor.

        Traktör ve sürüm ekipmanlarıyla işledikleri topraklarını ekime hazır hale getiren çiftçiler, daha sonra tohumları toprakla buluşturuyor.

        Yaklaşık 14 yıldır çiftçilik yapan Hüseyin Badakol, AA muhabirine, her gün sabah saat 4'te tarlaya gelip, saat 10'na kadar çalıştıklarını söyledi.

        Yetiştirdikleri kavunların çok beğenildiğini ifade eden Badakol, bu yıl 50 dönüm arazide kavun ve karpuz ekimi yaptığını belirtti.

        Badakol, "Ürünlerimizi Batman'a ve çevre illere gönderiyoruz. Kimseye muhtaç olmadan geçimimizi sağlıyoruz." dedi.

        Aynı köyde çiftçilik yapan Eyüp Çetin de ekim sırasında bir kişinin traktörü sürdüğünü diğerinin de tohumları toprağa bıraktığını dile getirdi.

        Kavun tohumlarını bugün toprakla buluşturduklarını işaret eden Çetin, "Yaklaşık 2 aya kadar tarladan verim alacağız, inşallah. Yetiştirdiğimiz ürünleri hem yiyeceğiz hem de satacağız." şeklinde konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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