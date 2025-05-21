Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da kırmızı mercimek hasadı başladı

        Batman'da kırmızı mercimek hasadı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 12:59 Güncelleme: 21.05.2025 - 13:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da kırmızı mercimek hasadı başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Batman'da kırmızı mercimek hasadı başladı.

        Hasankeyf ilçesinin Üçyol köyünde sonbaharda ekimi yapılan mercimekte çiftçiler sezonun ilk ürünlerini toplamaya başladı.

        İçerdiği zengin protein ile beslenmede önemli bir yere sahip kırmızı mercimek hasadı için çiftçiler tarlada hasat yapıyor.

        Üçyol Köyü Muhtarı Ahmet Orhan, mercimek üretilen arazilerine tarım sigortası yaptırdığını söyledi.

        Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Sistemi yetkililerinin tarlasında yaptığı incelemelerin ardından hasada başladıklarını belirten Orhan, "Yaklaşık 35 yıldır çiftçilik yapıyorum. Köyümüzde 2 bin dönüme yakın ekip biçilen tarlamız var." dedi.

        Çiftçi Enes Orhan da biçilen mercimeklerin kurumasının ardından gezer patozla hasada devam edeceklerini belirtti.

        Orhan, "Şu an 110 dönüm arazide hasat yapıyoruz. Bu alan bittikten sonra diğer tarlalara geçeceğiz. Mercimeğin samanını hayvan besicilerine, tanelerini ise tüccarlara satıyoruz. Taneler fabrikalarda işlenerek çorbalık ürün haline getiriliyor." diye konuştu.

        Tarlada çalışan Hakan Orhan ise sıcak havada hasadı sürdürdüklerini söyledi.

        Orhan, "Hissedilen hava sıcaklığı 35 dereceyi buluyor. Sabah 08.00'de tarlaya gelip 17.00'ye kadar çalışıyoruz. Güneşten korunmak için yüzümüzü örtüyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sıcak hava balonu zorunlu iniş yaptı!
        Sıcak hava balonu zorunlu iniş yaptı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Budapeşte'de 'KKTC' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Budapeşte'de 'KKTC' açıklaması
        Fenalaşan yaya yola düştü... Servis ezdi öldürdü!
        Fenalaşan yaya yola düştü... Servis ezdi öldürdü!
        Bodrum bu yıl da cep yakıyor
        Bodrum bu yıl da cep yakıyor
        Boey heyecanı!
        Boey heyecanı!
        İzmir'de dehşet! Komşuların bahçe kavgası: 2 ölü!
        İzmir'de dehşet! Komşuların bahçe kavgası: 2 ölü!
        Beşiktaş'ta gündem forvet!
        Beşiktaş'ta gündem forvet!
        Konutta kapora dolandırıcılığı uyarısı
        Konutta kapora dolandırıcılığı uyarısı
        Zaniolo geri dönüyor!
        Zaniolo geri dönüyor!
        Adresine hastaneyi de ekledi
        Adresine hastaneyi de ekledi
        Yan bakma kavgasında 7 kişiyi vurdu!
        Yan bakma kavgasında 7 kişiyi vurdu!
        100 suçtan 94 yıl hapis cezası vardı! 5 yıldır aranan suç makinesi!
        100 suçtan 94 yıl hapis cezası vardı! 5 yıldır aranan suç makinesi!
        Ünlülerin koruması hayata veda etti
        Ünlülerin koruması hayata veda etti
        Baba ile oğlunu yakmışlardı... Sır perdesi aralanıyor!
        Baba ile oğlunu yakmışlardı... Sır perdesi aralanıyor!
        Alman markadan düşük ÖTV'li model sürprizi
        Alman markadan düşük ÖTV'li model sürprizi
        Demir borular camı kırdı! Facia yaşandı!
        Demir borular camı kırdı! Facia yaşandı!
        13 TIR ile gelmeden istekleri geldi
        13 TIR ile gelmeden istekleri geldi
        Kuzey Kore'nin sahte sınır kasabası "Kijong-Dong"
        Kuzey Kore'nin sahte sınır kasabası "Kijong-Dong"
        İmamoğlu'nun kayıp cep telefonu ele geçirildi
        İmamoğlu'nun kayıp cep telefonu ele geçirildi
        Evlilik yüzüğü neden dördüncü parmağa takılır?
        Evlilik yüzüğü neden dördüncü parmağa takılır?

        Benzer Haberler

        Hasankeyf Gençlik Kampı ilk misafirlerini ağırladı
        Hasankeyf Gençlik Kampı ilk misafirlerini ağırladı
        Batman'da durdurulan tırda 2 bin 70 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirild...
        Batman'da durdurulan tırda 2 bin 70 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirild...
        Hasankeyf Kaymakamı İmrak esnafı ziyaret etti
        Hasankeyf Kaymakamı İmrak esnafı ziyaret etti
        Batman Kız Takımı, Yurtlig Masa Tenisi müsabakalarında Türkiye şampiyonu ol...
        Batman Kız Takımı, Yurtlig Masa Tenisi müsabakalarında Türkiye şampiyonu ol...
        Batmanlı Boksör Muhammed Ali Ortaç, milli takım kampına davet edildi
        Batmanlı Boksör Muhammed Ali Ortaç, milli takım kampına davet edildi
        Batman'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Batman'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı