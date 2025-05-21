Batman'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
Batman'da Yunus Emre Anadolu Lisesi ile Gültepe Anadolu Lisesi tarafından "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" düzenlendi.
Batman'da Yunus Emre Anadolu Lisesi ile Gültepe Anadolu Lisesi tarafından "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" düzenlendi.
Yunus Emre Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen fuarda öğrenciler hazırladıkları projeleri sergiledi.
İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, yaptığı konuşmada, fuarın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.
Ciğer, "Biz gençlerimizin yapmış oldukları projelerle ülkemizin geleceğine büyük katkılar sunacağına inanıyoruz." dedi.
Açılışın ardından stantları gezen Ciğer, projeler hakkında öğrenci ve danışma öğretmenlerden bilgi aldı.
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