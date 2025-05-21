Batman'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, yaptığı konuşmada, fuarın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Batman'da Yunus Emre Anadolu Lisesi ile Gültepe Anadolu Lisesi tarafından "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" düzenlendi.

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