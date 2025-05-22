Batman'da "Türk Mutfağı Haftası"nda bölgelere özgü yemekler öğrencilere tanıtıldı

Batman'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda, farklı bölgelere özgü yemekler okul öncesi öğrencilere tanıtıldı.

Kentteki Damla Anaokulu tarafından düzenlenen etkinlikte, ebeveynler tarafından Türkiye'nin farklı yörelerine özgü 25 çeşit yemek ve içecek hazırlandı.

Hazırlanan yemek ve içecekler okul bahçesinde kurulan stantlara yerleştirildi.

Stantları gezen öğrenciler, hem yemek ve içecekleri tanıma hem de bunlardan tatma imkanı buldu.

Okul Müdürü Hayrettin Tutuş, burada yaptığı konuşmada, Türk Mutfağı Haftası kapsamında okul olarak etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Tutuş, "Bugün yaklaşık 25 çeşit yiyecek ve içecekle buradayız. Amacımız burada geleneksel Türk mutfağının, köklü Türk mutfağının unutulan yiyeceklerini tekrar hatırlatmak, gün yüzüne çıkarmak ve daha kullanılabilir, mutfaklarda erişilebilir hale getirmek." diye konuştu.