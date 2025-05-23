Batman'da "Eğitimde Başarıyı Artırma Projesi"nin ödül töreni gerçekleştirildi

Batman'da Eğitimde Başarıyı Artırma Projesi'nin (EBAP) ödül töreni yapıldı.

Necat Nasıroğlu Külliyesi Hatice Nasıroğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan Batman Valisi Ekrem Canalp, proje kapsamında dereceye giren okul idarecileri ve öğretmenleri tebrik etti.

Proje ile okullardaki başarı seviyesini arttırmayı hedeflediklerini belirten Canalp, şunları kaydetti:

"EBAP programımız temelde bir ölçme programıdır. Bunu görmemiz gerekiyor. Okullarımızın başarısını ölçüyoruz. Öğrencilerimizin başarısını ölçüyoruz. Öğretmenlerimizin başarısını ve performansını ölçüyoruz. Aynı zamanda da o okulların içerisinde yer almış olan ilçe yönetimleri ve müdürlüklerinin de başarısını ve performansını ölçüyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de performansını ölçüyoruz. O ildeki valinin ve Milli Eğitim'den sorumu vali yardımcısının da performansını ölçüyoruz."

İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer ise eğitimin bir toplumun geleceğini şekillendiren en önemli unsur olduğunu belirtti.