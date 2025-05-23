Batman'da tarlaya devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Batman'ın Gercüş ilçesinde hafif ticari aracın tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Batman'ın Gercüş ilçesinde hafif ticari aracın tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Yahya Ö. (48) idaresindeki 65 ABF 136 plakalı hafif ticari araç, Yassıca köyü mevkisinde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Lalihan Ö. (42) ve Zeynep Ö. (11) yaralandı.
Gercüş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Lalihan Ö, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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