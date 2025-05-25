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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Batman'da partisinin il kongresinde konuştu:

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Orta Doğu'da kartlar yeniden karılırken, yanı başımızdaki Suriye sınırında ciddi ve önemli gelişmeler meydana gelirken bize düşen en büyük görev, Türkiye'nin iç barışını sağlamak ve demokratikleşmektir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 16:14 Güncelleme: 25.05.2025 - 16:29
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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Batman'da partisinin il kongresinde konuştu:
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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Orta Doğu'da kartlar yeniden karılırken, yanı başımızdaki Suriye sınırında ciddi ve önemli gelişmeler meydana gelirken bize düşen en büyük görev, Türkiye'nin iç barışını sağlamak ve demokratikleşmektir." dedi.

        Hatimoğulları, Batman'da bir düğün salonunda düzenlenen partisinin 2. olağan il kongresinde yaptığı konuşmada, 3 Mayıs'ta vefat eden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden partisinin Batman İl Başkanı Mustafa Mesut Tekik'i rahmetle andıklarını belirtti.

        Türkiye'nin demokratikleşmesi için çok önemli adımların atıldığı günlerden geçildiğini ifade eden Hatimoğulları, "Terörsüz Türkiye" sürecine değindi.

        Tülay Hatimoğulları, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bu dönemde özellikle barışın tesis edilmesi ve Türkiye'nin demokratikleşmesi için çok önemli adımların atıldığı günlerden geçiyoruz. Bizler barış istiyoruz. DEM Parti olarak diyoruz ki Türkiye tercihini barıştan ve demokrasiden yana yapmalıdır. O nedenle temel sloganımız barış ve demokrasidir."

        Orta Doğu'nun adeta kaynayan bir kazan olduğunu dile getiren Hatimoğulları, Suriye'den Yemen'e kadar yoğun bir şekilde savaş ve çatışmaların devam ettiğini anımsattı.

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, şöyle devam etti:

        "Rusya-Ukrayna, Hindistan-Pakistan ve birçok ülkede savaş tamtamlarının sesi devam ediyor. Orta Doğu'da kartlar yeniden karılırken, yanı başımızdaki Suriye sınırında o kadar ciddi ve önemli gelişmeler meydana gelirken bize düşen en büyük görev, Türkiye'nin iç barışını sağlamak ve demokratikleşmektir. İşte bu nedenle barışı istiyoruz. Silaha, İHA'lara, SİHA'lara, mermilere, güvenlikçi politikalara bütçe ayrılması yerine alın terimiz olan, ekmeğimizin hakkı olan ücretlere bütçe ayrılsın diye de barış istiyoruz. Barış ve demokratik toplumu inşa etmek tek seçeneğimiz."

        Yeni süreçte temel sloganlarının barış ve demokrasi olduğunu kaydeden Hatimoğulları, muhalefet partilerinin de bu süreci sahiplenmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.

        Hatimoğulları, "Muhalefet iktidar, hiçbir ayrım yapmaksızın, hiç kimse kendi dar manada parti çıkarlarını düşünmeksizin barışa sahip çıkmalıdır, çünkü barış 100 yıldır özlemini duyduğumuz bir şeydir. Türkiye'nin iç barışını tahkim etmesi her kesimin hayalini kurduğu bir şeydir. O yüzden barışın inşasında en geniş toplumsal mutabakatın sağlanması için bütün il ve ilçe yönetimlerimiz gece gündüz demeden çalışmalıdır. Aynı çalışmayı biz genel merkez düzeyinde de yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        Tek listeyle gidilen kongrede, Semra Güneş, DEM Parti Batman İl Başkanlığına seçildi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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