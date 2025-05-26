Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da halk otobüslerinin klima bakımları yapıldı

        Batman'da belediyeye ait halk otobüslerinin klima bakımları yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 14:33 Güncelleme: 26.05.2025 - 14:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da halk otobüslerinin klima bakımları yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Batman'da belediyeye ait halk otobüslerinin klima bakımları yapıldı.

        Belediyesinden yapılan açıklamada, toplu ulaşımda vatandaşlara konforlu hizmet sunmak amacıyla Belediye İşletme ve İştirakler Müdürlüğü ile Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü iş birliğiyle 87 halk otobüsünün klimalarında bakım çalışması yapıldığı belirtildi.

        Açıklamada, vatandaşların memnuniyetini en üst düzeyde tutmak amacıyla ulaşım hizmetlerine yönelik yatırımların ve bakım çalışmalarının devam edeceği vurgulandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İlhan Şeşen vefat etti
        İlhan Şeşen vefat etti
        Rusya: Putin'in helikopterine saldırı girişimi oldu
        Rusya: Putin'in helikopterine saldırı girişimi oldu
        Sevgilisini saatlerce dövmüştü... İstenen ceza açıklandı!
        Sevgilisini saatlerce dövmüştü... İstenen ceza açıklandı!
        Fenerbahçe'ye zorlu rakipler!
        Fenerbahçe'ye zorlu rakipler!
        Kulakları bulunamamıştı! Sır perdesi aralandı!
        Kulakları bulunamamıştı! Sır perdesi aralandı!
        Künefe zincirine FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
        Künefe zincirine FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
        Osimhen transferi için bizzat görüştü!
        Osimhen transferi için bizzat görüştü!
        Doktoru hayattan koparan kabusta gözaltı sayısı arttı!
        Doktoru hayattan koparan kabusta gözaltı sayısı arttı!
        Sarı-lacivert bayram!
        Sarı-lacivert bayram!
        Fransız first lady'den kocası Macron'a tokat
        Fransız first lady'den kocası Macron'a tokat
        Japonlar neden yerde yatıyor? Yatak yerine futon!
        Japonlar neden yerde yatıyor? Yatak yerine futon!
        Galatasaray, Boğaz'da şampiyonluğu kutladı!
        Galatasaray, Boğaz'da şampiyonluğu kutladı!
        Başarısı bütçesini aştı
        Başarısı bütçesini aştı
        Konut fiyatlarında yeni dönem
        Konut fiyatlarında yeni dönem
        Üç günde 204 milyon dolar
        Üç günde 204 milyon dolar
        13 yaşında Enes'i iple boğdular! Vahşet!
        13 yaşında Enes'i iple boğdular! Vahşet!
        Oğlunu öldürüp bıçağı yanına gömdü! Aynı sokaktaki evinde yakalandı!
        Oğlunu öldürüp bıçağı yanına gömdü! Aynı sokaktaki evinde yakalandı!
        Jasikevicius tarihe geçti!
        Jasikevicius tarihe geçti!
        İzmitli elektrikli model için tarih verildi
        İzmitli elektrikli model için tarih verildi
        Giyim sanayicilerinden iflas uyarısı
        Giyim sanayicilerinden iflas uyarısı

        Benzer Haberler

        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu'ndan İl Sağlık Müdürü Solmaz'a ziyar...
        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu'ndan İl Sağlık Müdürü Solmaz'a ziyar...
        Batman'da gümrük kaçağı 1510 paket sigara ele geçirildi
        Batman'da gümrük kaçağı 1510 paket sigara ele geçirildi
        Tülay Hatimoğulları: Bize düşen, Türkiye'nin iç barışını sağlamak
        Tülay Hatimoğulları: Bize düşen, Türkiye'nin iç barışını sağlamak
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Batman'da partisinin il kongresin...
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Batman'da partisinin il kongresin...
        Dereye yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
        Dereye yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
        AK Parti Batman Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
        AK Parti Batman Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı