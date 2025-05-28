AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu esnafı ziyaret etti

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, esnafa ziyarette bulundu.

Turgut Özal Bulvarında esnafı ziyaret eden Nasıroğlu, onlarla sohbet etti.

Milletvekili Nasıroğlu, "Vatandaşımızla bir araya gelmek, taleplerini dinlemek bizim için çok kıymetli. Esnafımızın güleryüzü, gençlerimizin samimiyeti bize güç veriyor." dedi.

Ziyarete, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Fatih Doğu ve AK Parti İl Başkan Yardımcısı Temim Orhan da eşlik etti.