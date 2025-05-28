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        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu esnafı ziyaret etti

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, esnafa ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 12:05 Güncelleme: 28.05.2025 - 12:05
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        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu esnafı ziyaret etti
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        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, esnafa ziyarette bulundu.

        Turgut Özal Bulvarında esnafı ziyaret eden Nasıroğlu, onlarla sohbet etti.

        Milletvekili Nasıroğlu, "Vatandaşımızla bir araya gelmek, taleplerini dinlemek bizim için çok kıymetli. Esnafımızın güleryüzü, gençlerimizin samimiyeti bize güç veriyor." dedi.

        Ziyarete, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Fatih Doğu ve AK Parti İl Başkan Yardımcısı Temim Orhan da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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