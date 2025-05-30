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        Batman'da İluh Şehit Özkan Kocaer Polis Amirliği hizmet binası inşası için çivi çakma töreni yapıldı

        Batman'da İluh Şehit Özkan Kocaer Polis Amirliği hizmet binasının inşası için çivi çakma töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 13:26 Güncelleme: 30.05.2025 - 13:29
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        Batman'da İluh Şehit Özkan Kocaer Polis Amirliği hizmet binası inşası için çivi çakma töreni yapıldı
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        Batman'da İluh Şehit Özkan Kocaer Polis Amirliği hizmet binasının inşası için çivi çakma töreni gerçekleştirildi.

        İluh Mahallesi'nde düzenlenen törende konuşan Vali Canalp, güvenlik alanında Batman'ın geleceğini inşa ettiklerini söyledi.

        Canalp, "Hali hazırda şehir merkezinde 3 polis merkezimiz var. Bunların yanına 4 yeni polis merkezini daha inşa ediyoruz. Bunlar bize daha kaliteli, daha sağlıklı, daha etkili ve sürdürülebilir bir emniyet hizmeti sağlayacak. Vatandaş memnuniyetini de beraberinde getirecek." dedi.

        İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba da polis amirliğinin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, yeni hizmet binasının modern yapılacağını kaydetti.

        Törene, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cafer Öz, kamu kurumlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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