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        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çoştu, Batman'da sertifika dağıtım töreninde konuştu:

        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Batman'da, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından kurulan "İcathane Atölyesi"nde eğitimlerini tamamlayan 143 öğrenciye sertifika verilmesi dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 18:02 Güncelleme: 02.06.2025 - 18:16
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        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çoştu, Batman'da sertifika dağıtım töreninde konuştu:
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        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Batman'da, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından kurulan "İcathane Atölyesi"nde eğitimlerini tamamlayan 143 öğrenciye sertifika verilmesi dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

        Necat Nasıroğlu Külliyesi Hatice Nasıroğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Sinevizyon gösteriminin ardından konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Türkiye’nin bir yüzyılı geride bıraktığını söyledi.

        Türkiye’nin ikinci yüzyılına çok daha iddialı bir vizyonla adım attığını belirten Çoştu, "Türkiye çok daha güçlü, çok daha müreffeh bir ülke olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konulan Türkiye Yüzyılı vizyonu ülkemizin yalnızca bölgesel değil, dünya lideri, dünyada söz sahibi bir ülke olmasını hedefliyor. Bu vizyonun hiç şüphesiz en kritik bileşenlerinden bir tanesi de milli teknoloji hamlesi. Milli Teknoloji Hamlesi artık Türkiye'nin sadece teknolojiyi kullanan bir ülke olmaktan çıkıp, teknolojiyi üreten, geliştiren ve dünyaya ihraç eden bir ülke olmasının vizyonu." dedi.

        Milli Teknoloji Hamlesi'nin sadece ekonomik bir hedef olmadığını aynı zamanda stratejik öneme de sahip bir vizyon olduğunu anlatan Çoştu, şöyle konuştu:

        "Sanayi sektöründen, savunma sanayinden, ulaşımdan tarıma kadar her alanda teknolojinin artan bir kullanımına şahit oluyor. Dolayısıyla bu hamle üretimin, istihdamın, refahımızın ve milli güvenliğimizin teminatı bir vizyon. Biz bu hamleyi hep beraber gerçekleştirmek için gayret ediyoruz. Ancak bu Milli Teknoloji Hamlesi hiç şüphesiz gençlerimizin omuzlarında yükselecek. Türkiye'nin geleceği genç neslimizin omuzlarında yükselecek ve genç neslimiz gerçek anlamda Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi'nin taşıyıcıları olacak."

        Programda konuşan TÜGVA Batman İl Temsilcisi Mehmet Onutçu da Batman'da gençlerin potansiyellerini teknolojiyle buluşturduklarını kaydederek, "Teknolojiyi doğru kullanmanın tek yolu vicdandır. Milli, manevi, ahlaki donatılarla yüklediğimiz gençlerimizi icathanelerimizde yazılım, kodlama, tasarım, yapay zeka, mobil uygulama geliştirme ve birçok eğitimle yarının bilim adamlarını, bayraktarlarını yetiştirme gayreti içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından eğitimlerini tamamlayan 143 öğrenciye sertifikaları verildi.

        Programa Vali Yardımcısı Mustafa Caner Culukar, TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Gürkan Emecen, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi, bazı kurum amirleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

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