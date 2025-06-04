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        Batman'da öğrenciler Filistin yararına limonata sattı

        Batman'da Mehmet Akif İlkokulu öğrencileri, Gazze'ye destek amacıyla limonata satışı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 13:56 Güncelleme: 04.06.2025 - 13:56
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        Batman'da öğrenciler Filistin yararına limonata sattı
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        Batman'da Mehmet Akif İlkokulu öğrencileri, Gazze'ye destek amacıyla limonata satışı yaptı.

        Öğrenciler, aileleriyle evde hazırladıkları limonataları okul bahçesinde kurdukları stantta satışa sundu.

        Etkinlikte hem yardım toplandı hem de Filistin'de yaşanan darama dikkat çekildi.

        Satıştan elde edilen gelirin Gazze'ye bağışlanacağı belirtildi.

        Öğrencilerden Ela Güneş, Filistin'deki çocuklar için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, onlara destek sunmak istediklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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