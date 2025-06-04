Batman'da öğrenciler Filistin yararına limonata sattı
Batman'da Mehmet Akif İlkokulu öğrencileri, Gazze'ye destek amacıyla limonata satışı yaptı.
Batman'da Mehmet Akif İlkokulu öğrencileri, Gazze'ye destek amacıyla limonata satışı yaptı.
Öğrenciler, aileleriyle evde hazırladıkları limonataları okul bahçesinde kurdukları stantta satışa sundu.
Etkinlikte hem yardım toplandı hem de Filistin'de yaşanan darama dikkat çekildi.
Satıştan elde edilen gelirin Gazze'ye bağışlanacağı belirtildi.
Öğrencilerden Ela Güneş, Filistin'deki çocuklar için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, onlara destek sunmak istediklerini söyledi.
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