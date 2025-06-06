Batman, Şırnak ve Elazığ'da bayramlaşma programı düzenlendi

Batman, Şırnak ve Elazığ'da bayramlaşma programı yapıldı.

Batman Valisi Ekrem Canalp, Kurban Bayramı dolayısıyla Atatürk Parkı'nda düzenlenen programda, il protokolü, kurum temsilcileri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Vali Canalp, burada yaptığı konuşmada, bayramların toplumsal dayanışma günleri olduğunu söyledi.

Canalp, bayramın huzur içinde geçirilmesi için bütün kamu kurumlarının gerekli tedbirleri aldığını ifade etti.

Programa, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, kamu kurumu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

- Şırnak

Şırnak Valisi Birol Ekici, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen bayramlaşma programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde gerçekleşen birlik, beraberlik ve kardeşlik projesinin çok iyi ilerlediğini, Türkiye'nin en huzurlu şehirlerinin başında Şırnak'ın geldiğini söyledi.

Huzurun tesis edilmesinde jandarma, emniyet ve güvenlik korucularının büyük emeği olduğunu dile getiren Ekici, "Şırnak'ta 1017 şehidimiz var. 2 bin 40 başka memleketten gelen polis, jandarma, öğretmen, hemşiremiz var. Artık yeter diyoruz. Hep birlikte buna dur dememiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar da huzurun olduğu yerde iş, aş ve bereketin de olacağını belirtti. Herkesin huzura sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Tatar, "Huzura vesile olan kim varsa hepsine teşekkürlerimi sunuyorum." dedi. Belediye Başkanı Mehmet Yarka da Terörsüz Türkiye ile ülkenin iyi bir hava yakalandığını, Türkiye'nin ve Şırnak'ın önünün açık olduğunu ifade etti. Konuşmaların ardından protokol üyeleri vatandaşlarla bayramlaştı. Programa, Vali Yardımcısı Muhammet Çiftci, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Şinasi Güçlü, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, kamu kurumları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. - Elazığ