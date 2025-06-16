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        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu'ndan köylere ziyaret

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Hasankeyf ve Gercüş ilçelerinde köy ziyaretlerinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 09:41 Güncelleme: 16.06.2025 - 09:46
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        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu'ndan köylere ziyaret
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        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Hasankeyf ve Gercüş ilçelerinde köy ziyaretlerinde bulundu.

        Nasıroğlu ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi, Hasankeyf'in Demirbilek, Urganlı ve Kılıç ile Gercüş'ün Vergili, Ulaş, Koçak ve Yamanlar köylerini ziyaret etti.

        Muhtarlar ve köy sakinleriyle bir araya gelen Nasıroğlu ve Şansi, onların sorun ve taleplerini dinledi.

        Nasıroğlu, ziyarette, vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde tespit ettiklerini belirtti.

        Batman'ın, sadece kent merkezine değil, en ücra köşesine hizmet ulaştırma gayretinde olduklarını dile getiren Nasıroğlu, "Vatandaşımızla doğrudan temas kurarak taleplerini dinliyor, çözüm için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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