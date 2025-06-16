Batman katı atık depolama tesisinin temeli törenle atıldı

Batman Belediyesi tarafından Yolveren köyünde inşa edilecek katı atık depolama tesisinin temeli törenle atıldı.

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, törende yaptığı konuşmada, kurulacak tesisin, toprağın, suyun ve havanın korunması açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Vahşi depolama yapıldığında atıkların çevreye saçıldığını ve çöplerin yakılmasıyla da toprağın, havanın ve suyun kirlendiğini ifade eden Canalp, şunları kaydetti:

"İlçe ve belde belediyelerimiz ile İl Özel İdaremiz de çöplerini bu tesise taşıyacak. Burada atıklar ayrıştırılacak, geri dönüşümü mümkün olanlar ekonomiye kazandırılacak. Organik bileşenli atıklardan ise metan gazı elde edilerek elektrik üretilecek. Bu sistem, çevreyi kirleten vahşi depolamayı kaldırıp, onu enerjiye dönüştüren verimli bir yapı ortaya koyuyor. Hem çevresel hem de ekonomik anlamda karlı bir model oluşturuyoruz. Devlet olarak her adımımız bu bilinçle olmalıdır."

Canalp, tesisin tam kapasiteye ulaştığında 35 bin 700 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacağını belirtti.