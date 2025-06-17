Batman Havalimanı mayıs ayında 58 bin 966 yolcuya hizmet verdi

Batman Havalimanı'nda geçen ay 58 bin 966 yolcuya hizmet verildi.

Havalimanından yapılan açıklamaya göre, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Batman Havalimanı'nın mayıs ayına ait uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı.

Buna göre, havalimanında mayıs ayında iç hat yolcu trafiği 58 bin 421, dış yolcu hat trafiği ise 545 oldu.

Geçen ay havalimanına iniş kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 364, dış hatlarda 4 olmak üzere 368'a, yük trafiği ise 608 tona ulaştı.

Bu yılın ilk 5 ayında Batman Havalimanı'ndan 272 bin 441 yolcu hizmet aldı, uçak trafiği 1668, taşınan yük ise 2 bin 718 ton oldu.