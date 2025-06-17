Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman Havalimanı mayıs ayında 58 bin 966 yolcuya hizmet verdi

        Batman Havalimanı'nda geçen ay 58 bin 966 yolcuya hizmet verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 13:03 Güncelleme: 17.06.2025 - 13:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman Havalimanı mayıs ayında 58 bin 966 yolcuya hizmet verdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Batman Havalimanı'nda geçen ay 58 bin 966 yolcuya hizmet verildi.

        Havalimanından yapılan açıklamaya göre, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Batman Havalimanı'nın mayıs ayına ait uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı.

        Buna göre, havalimanında mayıs ayında iç hat yolcu trafiği 58 bin 421, dış yolcu hat trafiği ise 545 oldu.

        Geçen ay havalimanına iniş kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 364, dış hatlarda 4 olmak üzere 368'a, yük trafiği ise 608 tona ulaştı.

        Bu yılın ilk 5 ayında Batman Havalimanı'ndan 272 bin 441 yolcu hizmet aldı, uçak trafiği 1668, taşınan yük ise 2 bin 718 ton oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ümit Özdağ için tahliye kararı
        Ümit Özdağ için tahliye kararı
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        İsrail'de yeni sığınaklar yapılıyor
        İsrail'de yeni sığınaklar yapılıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar
        İran gerçekten nükleer silah yapmaya yakın mı?
        İran gerçekten nükleer silah yapmaya yakın mı?
        Trump: Ateşkesten daha iyi bir yol arıyorum
        Trump: Ateşkesten daha iyi bir yol arıyorum
        Sanders'tan ABD'nin İran'a karşı eylemlerini engelleyecek yasa tasarısı
        Sanders'tan ABD'nin İran'a karşı eylemlerini engelleyecek yasa tasarısı
        "Petrol fiyatları yukarı çıkabilir"
        "Petrol fiyatları yukarı çıkabilir"
        Altın ve petrol yükselişte
        Altın ve petrol yükselişte
        "ABD İran'a görüşme önerdi" iddiası
        "ABD İran'a görüşme önerdi" iddiası
        Fenerbahçe'den PFDK açıklaması!
        Fenerbahçe'den PFDK açıklaması!
        Ordu'nun ardından... Bir kentte daha 2 gün denize girmek yasaklandı!
        Ordu'nun ardından... Bir kentte daha 2 gün denize girmek yasaklandı!
        Kerem ve Jelert'e talip çıktı!
        Kerem ve Jelert'e talip çıktı!
        Ertan Yıldız'ın ifadesi ortaya çıktı
        Ertan Yıldız'ın ifadesi ortaya çıktı
        Fenerbahçe'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Fenerbahçe'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Aile Hekimliğinde yeni dönem
        Aile Hekimliğinde yeni dönem
        Filenin Sultanları, İstabul'da sahne alıyor!
        Filenin Sultanları, İstabul'da sahne alıyor!
        ÖTV'de kapsamlı değişiklik yolda
        ÖTV'de kapsamlı değişiklik yolda
        Bodrum'un yüzen sarayları
        Bodrum'un yüzen sarayları
        Z kuşağının hobileri değişti
        Z kuşağının hobileri değişti

        Benzer Haberler

        Batman'da devrilen traktör kurtarıldı
        Batman'da devrilen traktör kurtarıldı
        Batman katı atık depolama tesisinin temeli törenle atıldı
        Batman katı atık depolama tesisinin temeli törenle atıldı
        Restorasyonu tamamlanan 1600 yıllık Mor Kiryakus Manastırı turizme açıldı
        Restorasyonu tamamlanan 1600 yıllık Mor Kiryakus Manastırı turizme açıldı
        Batman'da restorasyonu tamamlanan 1600 yıllık Mor Kiryakus Manastırı turizm...
        Batman'da restorasyonu tamamlanan 1600 yıllık Mor Kiryakus Manastırı turizm...
        Batman'da kamyonette 5 kilo 400 gram skunk ele geçirildi
        Batman'da kamyonette 5 kilo 400 gram skunk ele geçirildi
        Boş havuza düşen yavru tilkiyi kurtardı; o anlar kamerada
        Boş havuza düşen yavru tilkiyi kurtardı; o anlar kamerada