Hasankeyf'te kaçakçılık operasyonunda 49 kişi hakkında adli işlem yapıldı

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda yakalanan 49 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığınca uygulama noktasında durdurulan 43 araçta arama yapıldı. Aramalarda, gümrük kaçağı 8 bin 596 paket sigara, 123 şişe alkol, 35 parfüm ve 15 ısıtıcı vantilatör ele geçirildi. Yakalanan 49 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.