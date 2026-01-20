Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri Haberleri

        Hasankeyf'te kaçakçılık operasyonunda 49 kişi hakkında adli işlem yapıldı

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda yakalanan 49 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 10:32 Güncelleme: 20.01.2026 - 10:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hasankeyf'te kaçakçılık operasyonunda 49 kişi hakkında adli işlem yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda yakalanan 49 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığınca uygulama noktasında durdurulan 43 araçta arama yapıldı.

        Aramalarda, gümrük kaçağı 8 bin 596 paket sigara, 123 şişe alkol, 35 parfüm ve 15 ısıtıcı vantilatör ele geçirildi.

        Yakalanan 49 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yerlikaya'dan Suriye ile ilgili provokatif paylaşım uyarısı!
        Yerlikaya'dan Suriye ile ilgili provokatif paylaşım uyarısı!
        Konut satışında çifte rekor
        Konut satışında çifte rekor
        Kan donduran plan! Kocasını gölette boğmuş!
        Kan donduran plan! Kocasını gölette boğmuş!
        Karne için gittikleri anaokulunun iflas ettiğini öğrendiler
        Karne için gittikleri anaokulunun iflas ettiğini öğrendiler
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        Trump Macron'un gönderdiği mesajı paylaştı
        Trump Macron'un gönderdiği mesajı paylaştı
        1 Mayıs’ta zorunlu oluyor
        1 Mayıs’ta zorunlu oluyor
        "İş bitirecek oyuncu lazım!"
        "İş bitirecek oyuncu lazım!"
        Kızının sevgilisini sokakta 'Pompalı'yla vurdu!
        Kızının sevgilisini sokakta 'Pompalı'yla vurdu!
        Trump tehditlerini Nobel'e bağladı, detaylar ortaya çıktı
        Trump tehditlerini Nobel'e bağladı, detaylar ortaya çıktı
        İran'da can kaybı 4 bini aştı
        İran'da can kaybı 4 bini aştı
        Evde bakım yardımında neler değişti?
        Evde bakım yardımında neler değişti?
        Tarımda ‘B-Reçete’ dönemi başlıyor
        Tarımda ‘B-Reçete’ dönemi başlıyor
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları
        Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor
        Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor
        Merz: ABD ile ticaret kavgası istemiyoruz
        Merz: ABD ile ticaret kavgası istemiyoruz
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...

        Benzer Haberler

        Batman'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Batman'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Sason'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
        Sason'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
        Batman'da uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi
        Batman'da uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi
        Hasankeyf'te kapanan köy yolu yeniden ulaşıma açıldı
        Hasankeyf'te kapanan köy yolu yeniden ulaşıma açıldı
        Hasankeyf'te "Gönül Köprüleri" kuruluyor
        Hasankeyf'te "Gönül Köprüleri" kuruluyor
        Batman'da 213 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı
        Batman'da 213 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı