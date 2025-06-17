Batman'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Batman'da otomobilin takla atması sonucu sürücü yaralandı.
Batman'da otomobilin takla atması sonucu sürücü yaralandı.
T.B'nin kullandığı 43 NY 312 plakalı otomobil, Demokrasi Bulvarı'nda kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada, sürücü T.B. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücü ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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