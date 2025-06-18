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        Batman'da 10 kilo 100 gram skunk ele geçirildi

        Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 100 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 13:59 Güncelleme: 18.06.2025 - 13:59
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        Batman'da 10 kilo 100 gram skunk ele geçirildi
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        Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 100 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde şüpheli bir aracı durdurmak istedi.

        "Dur" ihtarına uymayarak araçla kaçan sürücü kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı. Araçtan atılan torbada yapılan aramada, 10 kilo 100 gram skunk ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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