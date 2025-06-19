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        Batman'da Bilim İletişimi Ofisi açıldı

        Batman Üniversitesi'nde, Bilim İletişimi Ofisi kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 17:00 Güncelleme: 19.06.2025 - 17:00
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        Batman'da Bilim İletişimi Ofisi açıldı
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        Batman Üniversitesi'nde, Bilim İletişimi Ofisi kuruldu.

        Batman Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, Batı Raman Kampüsü Rektörlük Binası'nda, Bilim İletişimi Ofisi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, ofis öncülüğünde araştırma çıktılarının daha anlaşılır ve erişilebilir hale geleceğini ve bilimsel doğruların kamuoyuna sağlıklı bir şekilde aktarılacağını belirtti.

        Ofisin bilim insanlarıyla halk, medya, sivil toplum kuruluşları ve karar alıcılar arasında bir köprü üstleneceğini belirten Demir, şunları kaydetti:

        "Açılışını gerçekleştirdiğimiz ve yerel kalkınmaya katkı sunacak projelerin tanıtımı ile sürdürülebilirlik hedeflerine yönelik çalışmaların görünürlüğünün artırması amacıyla oluşturulan birimimiz, stratejik bir işlev çerçevesinde faaliyetlerini yürütecektir. Bilim iletişimi artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Dolayısıyla daha planlı, daha stratejik, daha profesyonel bilim iletişimi çabalarına ihtiyaç artıyor. Bilim iletişimi, araştırma sürecinin sonuna eklenen bir şey değil, onun ayrılmaz bir parçası gibi olmalıdır."

        Törene, rektör yardımcıları, akademik birim yöneticileri, idari personel ve öğretim üyeleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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