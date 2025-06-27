Batman OSB'de bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Batman'da OSB'deki bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Batman Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.

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