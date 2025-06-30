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        Batman'daki trafik kazasında hayatını kaybeden 5 kişi için mevlit okutuldu

        Batman'ın Sason ilçesinde bilirkişi heyetinin bulunduğu aracın şarampole devrilmesi sonucu ölen 5 kişi için mevlit okutuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 15:36 Güncelleme: 30.06.2025 - 15:40
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        Batman'daki trafik kazasında hayatını kaybeden 5 kişi için mevlit okutuldu
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        Batman'ın Sason ilçesinde bilirkişi heyetinin bulunduğu aracın şarampole devrilmesi sonucu ölen 5 kişi için mevlit okutuldu

        Batman Üniversitesince, 23 Haziran'da Sason ilçesinde bilirkişi heyetini taşıyan aracın şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden Batman Müze Müdürü Mehmet Cabir Alper, Batman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü'nde Dr. Öğretim Üyesi Aliye Yılmaz, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü'nde Öğretim Görevlisi Mustafa Serdar Akgönül, Diyarbakır Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nde Şube Müdürü olan mimar Fesih Barut ve Sason Kaymakamlığı'nda görevli şoför Mazlum Yılmaz için mevlit programı düzenlendi.

        Batman Üniversitesi Camisi'nde düzenlenen etkinlikte, kazada yaşamını yitirenler için İl Müftüsü Ahmet Durmuş tarafından mevlit okundu, dua edildi, ardından katılımcılara helva ikram edildi.

        Programa, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet İhsan Aslanlı, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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