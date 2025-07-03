Batman'da gümrük kaçağı 784 paket sigara ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uygulama noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldı.

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